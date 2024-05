Messina. Premiate le squadre di “Movemuni”, trionfa il team Peloro

Un'esperienza di gioco e mobilità sostenibile alla scoperta della città

MESSINA – Si è tenuta oggi a Palazzo Zanca la cerimonia di premiazione per le squadre che hanno partecipato alla prima edizione di “Movemuni”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in sinergia con Atm SpA per scoprire la città attraverso il gioco e la mobilità sostenibile. L’evento, svoltosi lo scorso sabato 11 maggio, ha visto sfidarsi cinque squadre composte da quattro giovani ciascuna. I partecipanti si sono cimentati in prove divertenti e stimolanti, esplorando Messina da nord a sud e immergendosi nelle sue tradizioni locali e nel suo ricco patrimonio artistico e culturale.

Per spostarsi da un punto all’altro della città, i concorrenti hanno utilizzato esclusivamente i mezzi pubblici di Atm SpA, coniugando divertimento e mobilità sostenibile. Un modo originale per sensibilizzare i giovani all’utilizzo del trasporto pubblico e per promuovere la scoperta del territorio messinese. La vittoria è andata alla squadra Peloro, che si è aggiudicata il primo premio. Tutte le squadre partecipanti hanno ricevuto un voucher da 35 euro da spendere in servizi ATM.

Un’esperienza da ripetere. Il sindaco Federico Basile, presente alla premiazione, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa: “Movemuni è stata un’esperienza davvero positiva che ha permesso ai giovani di scoprire la nostra città in modo divertente e coinvolgente. L’entusiasmo dei partecipanti ci spinge a riproporre l’iniziativa anche il prossimo anno”.

Anche il Presidente di Atm SpA, Giuseppe Campagna, ha commentato positivamente l’evento: “Movemuni ha dimostrato che la mobilità sostenibile può essere anche un’occasione di svago e di scoperta. Siamo felici di aver contribuito al successo di questa iniziativa e continueremo a sostenere progetti che promuovono la valorizzazione del territorio e l’utilizzo del trasporto pubblico”.

L’edizione 2024 di “Movemuni” si è conclusa con un bilancio più che positivo, confermandosi come un’occasione unica per vivere Messina in modo nuovo e sostenibile. Un’esperienza che ha saputo coniugare divertimento, apprendimento e rispetto per l’ambiente, lasciando un segno indelebile nei partecipanti e nella città.