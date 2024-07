Messina, presto l’acquisto del pacchetto di maggioranza e la nomina del ds

La società comunica i passi in avanti nella trattativa

MESSINA – A che punto è la trattativa per l’acquisto del Messina? La stessa società fa sapere i passi in avanti: “L’Acr comunica che oggi il presidente Pietro Sciotto, come da accordi con il gruppo imprenditoriale che sta trattando l’acquisizione del pacchetto di maggioranza della società, ha provveduto agli adempimenti riguardanti il pagamento delle spettanze di competenza del mese di maggio (stipendi e contributi previdenziali), e pagamento della rata di giugno nei confronti del fisco. Il gruppo acquirente indicherà il nuovo direttore sportivo”.

Sciotto dunque rimarrebbe con una quota di minoranza.

