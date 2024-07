Il Messina potrebbe avere un investitore estero, Sciotto diventerebbe minoranza

A giorni le due parti, che hanno firmato un accordo di riservatezza, potrebbero concludere positivamente o negativamente la trattativa in corso

MESSINA – L’immobilità del Messina in queste settimane sembra legata anche alle interlocuzioni in atto tra l’attuale proprietà e un gruppo estero. I potenziali acquirenti, che rileverebbero la maggioranza della società, non si sono ancora svelati ma sappiamo essere un gruppo anglo-americano. Il presidente Pietro Sciotto non sarebbe totalmente estromesso ma cedendo la maggioranza delle quote avrebbe un peso minore nelle scelte.

Questa settimana sembra sarà decisiva in un senso o nell’altro. Gli acquirenti sembrano poter soddisfare le richieste della famiglia Sciotto, che in passato è sempre stata esigente, e quindi stavolta si potrebbe chiudere positivamente la trattativa. Dopo anni di trattative saltate e retromarce l’attuale proprietà pare aver trovato un gruppo serio con cui interloquire e allo stesso tempo il fatto che nulla sia trapelato riguardo ai nuovi investitori fa ben sperare.

Appare quindi chiaro il motivo per cui, dopo aver proceduto all’iscrizione e alla conferma dell’allenatore, la casella del direttore sportivo resta vuota e di conseguenza tutto il mercato bloccato. Se davvero il Messina passasse di mano, si parla della maggioranza della società, chi arriverà vorrà avere voce in capitolo nelle scelte future. Certo la trattativa non può protrarsi troppo perché già da oggi è aperta la sessione di mercato estiva e bisognerà pensare al ritiro. Per questo si pensa che a breve, in questa prima settimana di luglio, si possa arrivare ad un “closing”.

Articoli correlati