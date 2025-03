Messina. Provoca incidente e scappa, ferita una donna

Ieri sera all'incrocio tra via XXIV Maggio e via Sant'Agostino

Non ha rispettato lo stop, salendo da via Sant’Agostino all’incrocio con via XXIV maggio. Un giovane a bordo di una Smart ha investito una Volkswagen Up, guidata da una 66enne in via XXIV maggio, che è finita in testacoda, e poi non si è fermato a prestare soccorso, proseguendo la sua marcia salendo in via Sant’Agostino.

E’ accaduto ieri, intorno alle 20.45. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte, dove le sono stati riscontrati traumi guaribili in cinque giorni.

Sul posto la Polizia Municipale, per i rilievi.