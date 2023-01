Messina, quando il marciapiede diventa parcheggio per moto i pedoni devono volare - Tempostretto

Due grosse motociclette hanno invaso un marciapiede in via Giordano Bruno, impedendo il passaggio a chiunque

MESSINA – Ogni mattina, ogni giorno, i cittadini messinesi che si spostano a piedi sanno che per gran parte del tragitto da percorrere dovranno fare zig zag tra marciapiede e strada. Ogni mattina, ogni giorno, messinesi in carrozzina, chi ha problemi a deambulare, genitori, zii e nonni con passeggini, devono fare una grande fatica per non essere investiti dalle auto in transito, perché non possono usare il marciapiede a causa di altri messinesi. Ed è successo anche stamattina in via Giordano Bruno.

Due motociclette abbastanza ingombranti sono state parcheggiate, uno al fianco dell’altra, proprio sul marciapiede, a un passo dagli stalli per moto che costeggiano la strada. Una barriera che ha indisposto molti cittadini, che hanno segnalato il fatto alla redazione, perché non tutti sono riusciti a “sfruttare” il poco spazio lasciato dai due mezzi. E, in realtà, non è neanche giusto farlo: perché è il pedone a doversi adattare allo spazio “lasciato” libero e non il motociclista a dover rispettare le regole?