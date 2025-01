Messina, “quando riaprirà la piscina della Ssd UniMe?”

Un cittadino scrive a Tempostretto, lamentando ritardi e incertezze legati ai lavori di ristrutturazione

MESSINA – Ci scrive un cittadino: “Mi rivolgo a voi per denunciare un disservizio che coinvolge la piscina della Ssd UniMe. Una struttura di grande importanza per la nostra comunità e, in particolare, per tanti ragazzi, compresi quelli con disabilità, che lì trovavano un luogo sicuro per praticare sport. A settembre 2024, mio figlio, regolarmente iscritto ai corsi di nuoto, ha scoperto che la piscina coperta sarebbe rimasta chiusa per lavori di ristrutturazione. Questo senza alcuna comunicazione preventiva agli utenti. Ci era stato garantito che i lavori sarebbero terminati entro dicembre 2024”.

“Il cartello dei lavori indica 180 giorni ma in segreteria non sanno dirmi quando la piscina riaprirà”

Continua il lettore: “Tuttavia, recandomi in segreteria a gennaio 2025, ho ricevuto risposte vaghe: non hanno idea di quando la struttura riaprirà e mi è stato suggerito di tornare a febbraio per ulteriori aggiornamenti. Tutto ciò risulta inaccettabile, considerando che il cartello dei lavori indica una durata complessiva di 180 giorni, dal 4 giugno al primo dicembre 2024. Oltre al disagio per tante famiglie, che avevano pianificato le proprie attività in base ai servizi della piscina, è doveroso evidenziare che i lavori in questione sono stati finanziati con fondi pubblici per un importo di 1.109.454,00 €. Nonostante ciò, ad oggi, non si hanno notizie certe sulla riapertura della struttura”.

“Tanti ragazzi, anche con disabilità, attendono la riapertura della piscina”

E ancora: “Questa situazione priva tanti ragazzi, soprattutto quelli con disabilità, di un’opportunità fondamentale per la loro crescita e il loro benessere. Inoltre, molti genitori, che affidavano con fiducia i loro figli a questa struttura, si trovano ora privati di un supporto essenziale. Chiedo, quindi, che venga fatta luce su questa vicenda e che venga data voce al malcontento di tante famiglie. Confido nel vostro intervento per sensibilizzare l’opinione pubblica e per stimolare una risposta da parte degli enti competenti”.

Abbiamo contattato la rettrice dell’Università di Messina e siamo in attesa di risposte.