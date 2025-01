Spatari: “La piscina della Sdd UniMe riaprirà a febbraio”

Messina. Una riapertura inizialmente prevista nel mese di dicembre e attesa anche dalle persone con disabilità

MESSINA – “Quando riaprirà la piscina della Ssd UniMe? Il cartello dei lavori indica 180 giorni ma in segreteria non sanno dirmi quando la piscina finalmente riaprirà. I lavori sarebbero dovuti finire il primo dicembre”. Un cittadino ha sollevato il problema i primi giorni di gennaio. E questa è ora la risposta della rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, che annuncia l’apertura a febbraio: “La chiusura della piscina per lavori di ristrutturazione si è resa necessaria per assicurare una migliore qualità dell’impianto nel rispetto degli utenti. I lavori procedono con assoluta regolarità. Si sta provvedendo a smontare i ponteggi. Dopo i necessari collaudi e le verifiche opportune, la piscina riaprirà nel mese prossimo”.

Si tratta di una piscina coperta, utilizzata anche da persone con disabilità. Così il nostro lettore: “Una struttura di grande importanza per la nostra comunità e, in particolare, per tanti ragazzi, compresi quelli con disabilità, che lì trovavano un luogo sicuro per praticare sport. A settembre 2024, mio figlio, regolarmente iscritto ai corsi di nuoto, ha scoperto che la piscina coperta sarebbe rimasta chiusa per lavori di ristrutturazione, Ora attendiamo la riapertura”.

