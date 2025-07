Messina. Quei cittadini che gettano rifiuti nelle fermate del bus

Messina Servizi ha ripulito una mini discarica nella pensilina di via La Farina - viale Europa

Quella in foto è la pensilina smart Atm di Via La Farina – Viale Europa, completamente alimentata da moduli fotovoltaici e dotata di hotspot Wi-Fi, prese Usb e informazioni digitali per i cittadini. Uno spazio pubblico innovativo, pensato per offrire servizi utili e comfort a chi si muove in città.

E invece cosa troviamo? Borse della spesa, imballaggi, rifiuti elettrici e sacchetti abbandonati come se fosse un cestino o peggio ancora una discarica.

Messina Servizi è già intervenuta per rimuovere i rifiuti. Ma il problema è culturale. Chi abbandona così danneggia tutti, offende il decoro urbano e distrugge un servizio innovativo.