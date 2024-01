Messina. Raccolta differenziata commercianti, bustoni al posto dei carrellati

Si parte dall’area del Duomo per poi estendere in tutta la città

Niente più carrellati ma grandi buste dove conferire i rifiuti. La raccolta da parte dei commercianti non funziona come dovrebbe, il giorno dell’indifferenziata si trovano anche rifiuti da differenziare, e Messina Servizi pensa a cambiare.

Si partirà dall’area del Duomo per poi estendere in tutta la città. Via l’ingombro dei carrellati, e ne guadagna il decoro della città, rifiuti raccolti in grandi buste ed esposti solo poco prima della raccolta.

L’obiettivo è di aumentare la percentuale di differenziata in città prima al 60 e poi al 65 %. Dal 2021 al 2022 è aumentata di ben dieci punti percentuali (dal 43 al 53 %) ma nel 2023 solo di due (al 55 %) e così il risultato resta ancora lontano altri dieci punti.

Se n’è parlato ieri nel corso di una riunione al quale hanno partecipato l’Amministrazione comunale, Messina Servizi e i rappresentanti dei commercianti. Aumentare la differenziata equivale ad abbassare i costi per tutti, ecco perché si vuol fare fronte comune.