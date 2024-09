Messina, rapinatori assaltano market del centro ma la cassiera li mette in fuga

Coraggiosa reazione della donna, che non si è lasciata impaurire dai due ladri travisati e armati

Colpo fallito in pieno centro a Messina dove oggi intorno alle 13 in due, travisati, hanno fatto irruzione al market Sigma di piazza Fulci, minacciando la cassiera con un’arma. La donna non si è lasciata spaventare ed ha reagito, avvisando le forze dell’Ordine e mettendo in fuga i malviventi. Abbandonata sul posto la pistola, rivelatasi un’arma giocattolo. La Polizia è a lavoro per identificare i ladri.