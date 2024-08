La segnalazione di un cittadino

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 di un cittadino: “Durante il mio passaggio ho notato la presenza di numerosi ratti (poi nascosti) tra immondizia nelle baracche di via Taormina. Di preciso, nella traversa a destra della via, alle spalle della caserma. Credo che sia un pericolo per la salute e l’incolumità pubblica. Se potete segnalare alle autorità competenti”.

