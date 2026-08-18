Messina, Riccardo III in scena per il Cortile Teatro Festival

19 agosto alla Tenuta Rasocolmo. Il 24 agosto altro appuntamento con “Uccelli o della città sognata”

MESSINA – “Riccardo III. Il potere a pezzi”, una giullarata medievale de I Trovatori (19 agosto, ore 18,30); “Uccelli o della città sognata” di Maria Milasi (24 agosto, ore 18), ambedue in scena nel Promontorio della Tenuta Rasocolmo (strada statale 113 km 23,200 Contrada Piano Torre, Vico degli Ulivi), saranno i

prossimi spettacoli del XV Cortile Teatro Festival di Messina.

“Riccardo III. Il potere a pezzi”, presentato dalla compagnia palermitana “I Trovatori”, si ispira alle giullarate del XII – XIII secolo (sulla base degli studi di Tito Saffioti) e fa parte del progetto “I racconti di Sepillo da Ypsigro”, con la drammaturgia di Giuseppe Vignieri e le musiche di Giuseppe Aiosi. In

scena – annuncia la compagnia – ci saranno Sepillo e Netroio.

«Riccardo – si legge nella presentazione – sogna di conquistare il trono e per farlo è disposto a tutto: tradisce, manipola, uccide. A uno a uno, elimina rivali e parenti, con la complicità del fedele cugino. Ma questa versione del Riccardo III rompe le convenzioni sin dall’inizio: i personaggi non entrano in scena, ma emergono dal pubblico stesso. Sono lì, mescolati agli spettatori, come se la tragedia fosse già cominciata e nessuno potesse più sottrarsi al suo gioco. A sconvolgere ulteriormente il dramma è l’irruzione costante di Sepillo da Ypsigro.

Le sue incursioni non sono solo comiche o dissacranti: sono affondi nella realtà che ci circonda. Sepillo smaschera l’assurdità del potere evocando la nostra attualità, con battute fulminanti, riferimenti alla politica, alla società e al costume contemporaneo. “Il potere a pezzi” è una riscrittura originale e provocatoria, che unisce Shakespeare e la giullarata».



“Uccelli o della città sognata” è presentato da Officine Jonike Arti di Reggio Calabria, con la regia di Americo Melchionda. «Si ispira – si legge nelle note della compagnia – alla commedia del commediografo greco Aristofane “Gli Uccelli”, stravolgendo personaggi e situazioni ma mantenendo la metafora di

Aristofane come base di sviluppo del lavoro artistico.

Scritta da Maria Milasi, la pièce approda, tra illusioni e disincanti, a una dimensione altra, contemporanea, onirica e apocalittica. Protagoniste sono due donne in fuga alla ricerca della città sognata. Il cast, senza tradire lo stile favolistico dell’opera, restituisce i protagonisti della pièce incarnando gli emarginati di

ogni tempo. Americo Melchionda nel ruolo dell’Upupa, Kristina Mravcova nel ruolo di Louise, Maria Milasi nel ruolo di Thelma, diventano “profughi” di scenari apocalittici stanziati al centro di uno “snodo migratorio perenne”.

Una Civetta, testimone-coro di un mondo alla deriva, resa dalla performer /cantante Thekla Demarco, avvolge con le sue ali i tre personaggi alla ricerca dell’utopica “Città Sognata”».

Cortile Teatro Festival nasce da un’idea di Roberto Zorn Bonaventura, Giuseppe Giamboi e Stefano Barbagallo. Il Castello di Sancio Panza organizza il Festival con contributo di Fondazione Messina per la Cultura e con il sostegno di Latitudini, rete di drammaturgia siciliana. Grafica di Riccardo

Bonaventura.

Informazioni e prenotazioni al numero (solo WhatsApp) 375 938 2543.