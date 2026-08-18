“Provinciale nel degrado totale, servono spazzamento, telecamere e multe”

La richiesta dell'ex presidente della III Circoscrizione Cacciotto: "I residenti lamentano una situazione di degrado e abbandono"

MESSINA – L’ex presidente della terza circoscrizione Alessandro Cacciotto, oggi consigliere della stessa municipalità, ha chiesto al sindaco Federico Basile, a Messina Servizi, agli assessori competenti e alla Polizia municipale di attenzionare la situazione di “totale degrado” nel rione Provinciale. Il consigliere ha spiegato che i residenti “lamentano una situazione di grave degrado e abbandono”.

“Innanzitutto – ha proseguito – si segnala un servizio di scerbatura del tutto o parzialmente inesistente con alcuni marciapiedi impraticabili. Inoltre, soprattutto nelle vie interne, necessita il servizio di spazzamento. La zona è altresì interessata dalla presenza di discariche, ragion per cui si chiede maggiore presenza, azioni preventive, dissuasive (apposizione di telecamere) e repressive (appostamenti e multe) al fine di ‘combattere’ il degrado creato da una frangia di cittadini restii al rispetto delle regole del vivere civile”.

Poi ha concluso: “Infine, non per importanza, le aiuole di Provinciale, anche quelle in prossimità del tram, necessitano di pulizia e cura del verde, per molti tratti ormai inesistente”.