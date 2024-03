Messina riconquista il mare nelle foto di Dino Mondello FOTO e VIDEO

"Sopralluoghi" è in esposizione fino al 16 marzo e inaugura un clclo d'incontri tra politica, arte e città

MESSINA – La città e il mare: un rapporto non sempre fecondo. Sembra paradossale ma non sempre i messinesi, estate a parte, mantengono uno sguardo costante sullo Stretto. Per “Sopralluoghi_01″, le fotografie di Dino Mondello, medico che coltiva la passione per l’arte visiva e la cultura, mirano a riannodare il filo di questo rapporto. E valorizzano il senso del mistero e dell’ignoto che ogni immagine trasmette. In esposizione fino al 16 marzo al numero 14 di via Calamech a Messina, nello studio d’artista di Gianfranco Anastasio, si tratta del primo episodio di una serie di momenti tra arte, politica e città, incentrata proprio sul tema del mare.

Si legge nella presentazione dell’iniziativa: “Dodici fra artisti, fotografi, architetti, poeti, filosofi e storici si succederanno con una proposta di dialogo e un proprio taccuino di viaggio nello spazio della vetrina. Annotazioni, sguardi, passi, prospettive, attraversamenti, domande, incontri segreti, sentimenti colti lungo le strade, nelle piazze, dai margini e dall’esterno del corpo traspirante della città. Fra la terraferma e il mare, senza la pretesa di offrire soluzioni definitive e univoche per un rinnovato patto con il mare e con il proprio tempo”.

Per informazioni: mail sopralluoghi.stretto@gmail.com, pagine Fb e Instagram.