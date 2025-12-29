Messina ricorda il terremoto del 1908, gli appuntamenti di oggi

Continuano le iniziative dell'amministrazione comunale in occasione del 117° anniversario del sisma

MESSINA – La città di Messina non dimentica il terremoto del 28 dicembre 1908. Oggi è in programma il terzo giorno iniziative. Ieri si è svolta la cerimonia divenuta un appuntamento nel luogo simbolicamente dedicato alla memoria collettiva: Largo 28 dicembre 1908, alle spalle del campanile del Duomo intitolato proprio alle vittime del terremoto.

Anche quest’anno, in occasione del 117° anniversario del devastante terremoto che colpì la città di Messina il 28 dicembre 1908, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile, con il coordinamento dell’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso, d’intesa con l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, ha promosso un programma di iniziative commemorative, realizzato con il supporto e in sinergia con associazioni, comitati e istituzioni del territorio.

Sessantamila morti per effetto del terremoto e maremoto

Si verificò un terremoto e, a seguire, un maremoto. Il più tragico disastro naturale in Europa per numero di vittime: circa sessantamila morti. I superstiti costretti ad andare via. Migliaia senza più ritornare. Tra loro, numerosissimi bambini rimasti orfani. Il sindaco Basile ha ricordato ieri come, con l’incendio dell’anagrafe del Municipio, furono cancellati per sempre memoria, identità, atti di proprietà: andarono in fumo alberi genealogici, vincoli parentali, titoli di provenienza dei beni.

Il programma di lunedì 29 dicembre

Ore 10.00 – Largo Seggiola – Deposizione corona d’alloro al Monumento di Elena di Savoia, eroica soccorritrice di Messina dopo il terremoto, a cura del Comune e dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon

Ore 10.00 – Per le vie della Città…tra fede e memoria. Raduno Piazza San Vincenzo, arrivo alla Chiesa Di Santa Maria di Portosalvo, a cura del Gruppo “Padre nostro…Padre di tutti”

Ore 11.00 – Passeggiata a Mare – Deposizione di un omaggio floreale alla targa marmorea “Via Marinai d’Italia”, a cura del Gruppo A.N.M.I “M.O.V.M. Luigi Rizzo” – sezione di Messina.

Ore 17.00. Chiesa Santissima Annunziata dei Catalani – Memoria delle vittime e dei dispersi nel sisma. Tavola rotonda: “28 dicembre 1908: cesura e/o continuità?“, con Sergio Todesco, Federico Martino, Giuseppe Restifo. Introduce Dino Calderone, conclude l’assessore Enzo Caruso. A cura del Comitato “Messina 908”.