Messina. Rifiuti in spiaggia a Ganzirri - Tempostretto

Un'altra spiaggia cittadina deturpata dai rifiuti.

Nei giorni scorsi operatori di MessinaServizi hanno accantonato in un’area della spiaggia di Ganzirri i sacchi con i rifiuti raccolti nell’arenile. Successivamente essi avrebbero dovuto essere prelevati per portarli a un centro di raccolta. A tutt’oggi questo non è avvenuto e un cittadino evidenzia al numero WhatsApp 366.8726275: “Hanno pulito la spiaggia a Ganzirri, allo sbocco di via Vittorio Emanuele, incrocio Via Marina. Dieci giorni fa era la metà, tra qualche giorno sarà una discarica a cielo aperto”. Infatti ai sacchi di MessinaServizi si sono aggiunti quelli di cittadini che si sono liberati in modo incivile del loro fardello di immondizia.