La bellezza del nostro territorio va preservata come la più grande delle ricchezze possibili

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275:”Spiaggia di Sant’Agata, discesa di fronte a un locale”.

Un panorama mozzafiato fa da scenario a delle porcherie lasciate da qualche incivile. Persone come queste non meritano la bellezza del nostro territorio, che invece va preservata da questi comportamenti come la più grande delle ricchezze possibili.