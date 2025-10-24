Messina. Riqualificazione di sette aree urbane, ecco il bando

La scadenza per le offerte è fissata al 24 novembre

MESSINA – Un appalto da oltre un milione di euro per la riqualificazione urbana di sette aree distinte della città. Ecco la procedura aperta per l’affidamento dei lavori del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, denominato “Messina Città Accessibile e Inclusiva 2”.

I sette lotti e gli importi

L’appalto è stato suddiviso in sette lotti funzionali, con la previsione di un aggiudicatario per ogni lotto per garantire il principio di rotazione e l’efficienza della prestazione. L’importo totale dei lavori ammonta a 1.077.397 euro, così ripartito:

Dettagli della Procedura

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la Piattaforma Appalti & Contratti del Gruppo Maggioli. Le offerte devono arrivare entro le ore 11 del 24 novembre 2025. Dalle 11.05 l’apertura delle buste al Dipartimento Servizi Tecnici. Data la natura di interventi finanziati con fondi europei, è autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza. Responsabile unica del progetto è l’arch. Concettina Spagnolo.

Il Comune ha deciso di avvalersi dell’inversione procedimentale: prima verrà valutata l’offerta economica per tutti i concorrenti e solo dopo si procederà alla verifica della documentazione amministrativa per i primi due classificati. Questo snellimento procedurale è finalizzato a garantire la massima tempestività nell’affidamento dei contratti.

Per l’aggiudicazione verrà utilizzato il criterio del minor prezzo, con l’obiettivo di accelerare i tempi. In linea con le nuove disposizioni, sarà prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse superi o sia pari a cinque.