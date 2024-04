Messina, rosticceria del centro sospesa e multata per gravi carenze igienico-sanitarie

Ispezione congiunta della Polizia di Stato con il personale della locale Azienda sanitaria provinciale

MESSINA – Azione congiunta polizia e Asp. Nel quadro dell’intensificazione dei controlli disposti dal questore Annino Gargano, finalizzati a tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire il rispetto della normativa vigente, la Polizia di Stato ha provveduto a sospendere l’attività di una rosticceria nel centro città.

Ispezione rivela gravi carenze igienico-sanitarie

Durante un’ispezione congiunta con il personale della locale Azienda sanitaria provinciale (Asp), gli agenti delle Volanti hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e di manutenzione nei locali adibiti al laboratorio e alla vendita della rosticceria. Tra le problematiche rilevate, scarsa igiene e caos estremo all’interno degli ambienti.

Sospensione dell’attività e sanzioni amministrative

Le gravi irregolarità accertate hanno comportato l’adozione di un provvedimento amministrativo di sospensione dell’attività e l’applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 3.000 euro nei confronti del gestore.

Controlli intensificati per tutelare la salute pubblica

I controlli simili proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e dei consumatori. La Polizia di Stato, in stretta collaborazione con altre articolazioni ed enti deputati al rispetto della normativa vigente in materia di polizia amministrativa e sicurezza, continuerà a vigilare per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza alimentare.