Messina, ritrovato il bimbo scomparso a Larderia - Tempostretto

Ha undici anni e manca da casa da ore, vigili del fuoco e polizia a lavoro dopo la denuncia della compagna del padre

MESSINA – Sono in corso le ricerche dei Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri a Larderia Inferiore, il villaggio della zona sud cittadino dove in serata è scomparso un bimbo di 11 anni.

Nella notte, le ricerche si sono concentrate nei pressi di un ponte, e per i parenti del piccolo sono ore di apprensione.

A dare l’allarme è stata la compagna del padre, che lo aveva in custodia. Il ragazzino era in casa e, stando al racconto della donna, è uscito per dare da mangiare ai cani ma non è più tornato a casa.

AGGIORNAMENTO: Il bimbo è stato trovato poco dopo la mezzanotte, spaventato ma sano e salvo.