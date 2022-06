Messina. Ruba in un furgone, il proprietario lo scopre e lui lo aggredisce: arrestato 50enne - Tempostretto

Ha rotto il vetro di un furgone per rubare all'interno ma il proprietario se n'è accorto. Lui l'ha preso a colpi di stampella, poi è stato bloccato dalla Polizia

Ha frantumato il vetro posteriore di un furgone parcheggiato in una via del centro ed ha rubato diversi attrezzi da lavoro. Il proprietario, che stava lavorando in uno stabile poco lontano, se n’è accorto e ha tentato di bloccarlo ma è stato aggredito con una stampella, riportando lesioni in faccia e al braccio destro, giudicate guaribili in sette giorni.

L’uomo, un 50enne messinese, è poi scappato ma è stato bloccato e arrestato dai poliziotti delle Volanti, anche grazie alla segnalazione di un passante.

E’ accusato di rapina e, su disposizione del giudice, è stato posto ai domiciliari.