Messina. Rubate le statuette del presepe della chiesa di Bordonaro

La denuncia sui social dell'assessore Minutoli. La natività era stata allestita sul sagrato della chiesa S. M. delle Grazie

MESSINA – Rubate la statuette del presepe allestito sul sagrato della Chiesa S. M. delle Grazie di Bordonaro. Lo ha denunciato sui social l’assessore Massimiliano Minutoli. “Qualcuno – ha scritto l’assessore – ha pensato di “prelevare” le statuette per portarsele via senza pensare però che alla Comunità serviranno anche il prossimo anno. Sarebbe giusto riportarle a Padre Severino per tenerle in Chiesa. Grazie”. Tantissimi i commenti di sdegno per il vile gesto.