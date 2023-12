Messina Rugby sconfitto nell’ultima dell’anno in casa - Tempostretto

Nell'ottava giornata Lions Alto Lazio fa la differenza nel primo tempo, nel secondo la reazione dei peloritani permette di acquisire il punto di bonus grazie alle quattro mete segnate

MESSINA – Il Messina Rugby ha ospitato il Lions Alto Lazio nell’ottava giornata del campionato di Serie B. All'”Arturo Sciavicco” di Sperone però arriva la terza sconfitta consecutiva in quella che è stata l’ultima in casa davanti al proprio pubblico di questo 2023 per la formazione peoritana.

Una partita già decisa nel primo tempo quando i laziali si portano avanti sul 5-26 e vanno al riposo sul 10-31. Nel secondo tempo voglioso il Messina Rugby che cerca con insistenza le mete per alleggerire il parziale e provare a ottenere il punto di bonus offensivo che si aggiunge segnandone almeno quattro.

Alla fine, firmate da Durante, due volte, Doddis e Rizzo, le quattro mete arrivano e il Messina Rugby con un punto in più sale a 17 nella classifica del girone 4. Nella prossima giornata, ultima prima della sosta, sfida in trasferta a Perugia che al momento si trova in penultima posizione a quota 5 punti e ha perso in casa dell’Unione Rugby Capitolina nell’ultima giornata.

Messina Rugby – Lions Alto Lazio 22-31

Passano subito in vantaggio gli ospiti, calcio passaggio di Crinò per Morgantini che va a schiacciare in meta, Fabbri non trasforma. Al 10’ risponde Messina con la fiammata di Doddis che semina un paio di uomini e schiaccia in meta, prova a trasformare Santilano ma non arrivano i due punti aggiuntivi. Nella parte centrale del primo tempo a segno ancora gli ospiti che portano alta la pressione e dopo aver recuperato palla per un tenuto battono velocemente e arrivano in meta con Basili, stavolta Fabbri trasforma per il 5-12. I laziali continuano a spingere e sfruttando una mischia a cinque metri dalla linea di meta spingono via gli avanti messinesi e andando a segno con Lanzi, Fabbri aggiunge due punti dalla piazzola. Ancora sotto pressione il Messina Rugby che sempre uscendo da mischia incassa anche la quarta meta di Morgantini che contro un solo avversario lo scavalca con un calcetto per schiacciare in meta che Fabbri trasforma nuovamente per il 5-26 che quando non sono neanche passati 30 minuti già indirizza la sfida. La reazione messinese arriva con la meta di Durante, che sfrutta una touche lunga e la difesa romana si perde il pilone peloritano che schiaccia in meta vicino la bandierina, la trasformazione non è semplice e Santilano sbaglia. Sulla ripresa del gioco però ancora una palla persa in avanti per Messina, Lions Alto Lazio ha quindi la possibilità di sfruttare una buona piattaforma pertendo dalla mischia, bei passaggi tra Crinò e Garbuglia con quest’ultimo che arriva a schiacciare in area di meta, non trasformano neanche loro e dopo una manciata di minuti che restano si va al riposo sul 10-31.

Nel secondo tempo il Messina Rugby si presenta più volte nei 22 avversari e sfiora la meta: prima è Doddis che viene tenuto alto in area di meta, poi con una touche nei cinque metri avversari più volte gli ospiti si difendono fallosamente, a farne le spese sarà Basili che si becca un cartellino giallo e lascia in inferiorità numerica per dieci minuti i suoi. Nonostante il vantaggio però Messina non concretizza e in questa fase perde palla in due occasioni. La meta finalmente arriva quando si entra nell’ultimo quarto di gara con una touche a ridosso della linea di meta, ben organizzata la maul a terra con Durante che si incarica di sciacciare la palla in area di meta, non arriva la trasformazione. Quarta meta e punto aggiuntivo che arriva qualche minuto dopo con un’azione fotocopia, lancio a favore nei cinque metri avversari, ottima maul avanzante e stavolta a schiacciare in meta è il capitano Rizzo, la trasformazione è affidata ad Angelo Rao che con una calcio non proprio perfetto somma i due punti aggiuntivi per Messina sul 22-31. Nel finale non ci saranno altre occasioni da meta da segnalare.

Tabellino

Messina Rugby: Ouedraogo, Doddis 5, Kese, Quaranta, Irrera, Santilano, Mastronardo, Mangano, Bianco, Vinci, Fracassi, Hasanoviq, Cafarelli, Rizzo 5, Durante 10.

A disposizione: Maggio, Nunnari, Rao 2, Spadaro, Pedullà, Ndung’u.

Allenatore: Alessandro Miduri. Assistente: Nicola Alibrandi.

Rugby Lions Alto Lazio: Marini, Morgantini 10, Fabbri 6, Basili 5, Garbuglia 5, Crinò, Lunedini, Lanzi Alessandro 5, Santucci, Scaglione, Lanzi Gianmarco, Spada, Raschi, Duri, Tramontano.

In panchina: Paoletti, Catena, Garofolo, D’Aguanno, Sposetti, Iannaccone.

Allenatore: Michele Belli.