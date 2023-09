Messina. Sabato a Tremestieri raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà - Tempostretto

Dalle 9 alle 21 l'iniziativa di Isamupubbirazzu. Si potrà donare anche materiale scolastico e prodotti per i neonati

MESSINA – L’associazione di volontariato Isamupubbirazzu di Messina ha organizzato una raccolta alimentare sabato 16 settembre dalle 09.00 alle ore 21.00 al supermercato Decò di Tremestieri. La raccolta è destinata alle persone bisognose che vivono nella città di Messina.

Cosa si può donare? Prodotti per bambini come latte prima crescita, biscotti bimbi, pastina bimbi, salviettine pulizia bimbi, pannolini. E ancora: legumi, passata pomodoro, riso, biscotti, latte, caffè, thè, fette biscottate, mais, carne tonno e pollo in scatola, olio, succhi di frutta, sale zucchero, bagno schiuma, shampoo, dentifricio, spazzolini, farina, detersivo piatti, detersivo lavatrice e materiale scolastico.