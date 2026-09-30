Messina. Salvo Puccio nominato direttore generale anche di Amam

Il direttore generale di Messinaservizi assume il doppio incarico ad interim dopo le dimissioni di Davide Maimone

MESSINA – Salvo Puccio, già direttore generale di Messinaservizi Bene Comune, è stato nominato anche direttore generale di Amam. Prende il posto di Davide Maimone che ha rassegnato che le proprie dimissioni dall’incarico per motivi professionali legati a nuove scelte e opportunità nel proprio percorso lavorativo.

Amam in un nota ringrazia “l’ing. Maimone per il lavoro svolto e per il contributo assicurato nel corso del suo incarico” e spiega che per “garantire la piena attività gestionale e amministrativa dell’Azienda, il ruolo di direttore generale sarà ricoperto ad interim dal dott. Salvo Puccio, (già dirigente di Amam S.p.A.) direttore generale di Messinaservizi Bene Comune S.p.A., in virtù di apposita convenzione”. La soluzione consentirà di proseguire le attività in corso, conclude Amam.