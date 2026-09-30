Giardini botanici e aree attrezzate: ecco la nuova Piazza Quasimodo VIDEO

I giochi verranno installati nei prossimi giorni. E sul corridoio centrale l'omaggio al poeta

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una villa che diventa piazza e si apre alla città. Le recinzioni dell’ex villetta Quasimodo sono solo un lontano ricordo, oggi il nuovo spazio è completamente accessibile da ogni lato. Le grandi aiuole sono diventate dei piccoli giardini botanici tematici e in mezzi ai pini sono state posizionate delle aree attrezzate per leggere, studiare, mangiare o vivere dei momenti di relax all’aria aperta.

L’inaugurazione della nuova piazza

La piazza è stata inaugurata dal sindaco Federico Basile, insieme all’assessora Liana Cannata, il presidente della IV Municipalità, Renato Coletta e tutta la nuova governance di Messina Servizi che ha curato il progetto. C’erano il presidente Vincenzo Ciraolo, i componenti del cda, il nuovo direttore generale Salvo Puccio e la progettista Roberta Andaloro.

“I giochi arriveranno fra una decina di giorni”

“Ancora mancano i giochi ma arriveranno in una decina di giorni. Intanto abbiamo voluto aprire proprio per condividere sin da subito questo spazio rigenerato con la città e chiedo a tutti i messinesi di prendercene cura insieme”, ha detto il sindaco Basile.

Il giallo e l’omaggio a Quasimodo

Il colore predominante nella nuova piazza è sicuramente il giallo. Il colore scelto per le aree attrezzate, con le sedute e i tavoli ondeggianti, per le aiuole, per la recinzione dell’area giochi e la grande scritta che rende omaggio a Salvatore Quasimodo. Sul corridoio centrale si legge, infatti, “Falso e vero verde”, il titolo di una sua poesia. A spiegare i motivo di queste scelte stilistiche è l’architetta e agronoma Roberta Andaloro.

Luci colorate e resti archeologici

Nella piazza si alternano luci colorate e bianche. Il corridoio centrale, ma anche le sedute e le aiuole circolari sono illuminate dal basso e riflettono il giallo degli arredi. Nelle ore notturne anche gli alberi si illuminano con diversi colori, dal rosa al viola al rosso. Sul lato della piazza che si affaccia sulla via Tommaso Cannizzaro sono state inoltre realizzate delle strutture in legno e plexiglass per coprire e preservare i resti archeologici che emergono dal terreno. Con queste nuove coperture quei cenni storici saranno protetti dalle intemperie.

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