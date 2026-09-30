 Funerali Rebecca Galli, palloncini e lunghi applausi fuori dalla Cattedrale VIDEO

Funerali Rebecca Galli, palloncini e lunghi applausi fuori dalla Cattedrale VIDEO

Silvia De Domenico

Funerali Rebecca Galli, palloncini e lunghi applausi fuori dalla Cattedrale VIDEO

mercoledì 30 Settembre 2026 - 18:31

Corone dorate in mezzo alla folla di piazza Duomo per ricordare la piccola “regina” di casa

MESSINA – La Cattedrale gremita per la messa e poi anche piazza Duomo dopo. In migliaia hanno voluto dare l’ultimo saluto alla giovane Rebecca Galli, la 17enne vittima dell’incidente in via Don Blasco.

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Palloncini e applausi fuori dalla Cattedrale

Una bara bianca ricoperta di fiori rosa ha varcato la soglia del Duomo di Messina e alla sua uscita ad attenderla c’erano palloncini e applausi. Gonfiabili a forma di corona, perché Rebecca era per tutti una regina. Così la chiamavano in famiglia e fra le amiche. Era la piccola di casa, l’ultima di tre sorelle femmine, coccolata e amata da tutti i parenti. Fra i tanti palloncini rosa e bianchi spiccava quello dorata con la scritta “Zia Reby”, simbolo del suo amore per il piccolo nipotino Kevin.

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Un applauso lunghissimo e una folla commossa hanno accompagnato l’uscita di Rebecca dalla chiesa. Poi i palloncini sono volati in cielo così come questa giovane vita spezzata. Vedi qui la galleria fotografica

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