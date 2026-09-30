Eccellenza, il Messina ospita lo Scordia al “Franco Scoglio”

La partita valida come 4ª giornata di campionato tra Acr Mesisna 1900 e Gymnica Scordia resta programmata all'impianto di San Filippo

MESSINA – La società stavolta sembra davvero intenzionata a spostarsi allo stadio “Celeste”, gli uomini della società si sono mossi ad inizio settimana con tanto di sopralluogo, poi qualcosa si è inceppato e ancora per un’altra giornata almeno l’Acr Messina 1900 resta allo stadio “Franco Scoglio”. La prossima partita, domenica 4 ottobre, vedrà i biancoscudati che sono capolista in Eccellenza insieme a Nebros e Mazzarrone, ospitare la Gymnica Scordia formazione etnea.

Ha tenuto banco nei giorni scorsi la possibilità di spostarsi finalmente al “Celeste” che ha già ospitato nella stessa categoria due partite della Messana Riviera, inizialmente il Messina ha scelto, per volontà tecnica, di restare al Franco Scoglio, lo stesso allenatore poi aveva detto che era preferibile anche per motivi organizzativi. La società però sembra stia pensando anche ad altre possibilità e la volontà, a quanto trapela, era giocare contro lo Scordia in serale al “Celeste”. Non è stato possibile e quindi appuntamento, per la quarta di campionato e per quest’altra giornata, al “Franco Scoglio” con fischio d’inizio alle ore 15:30.