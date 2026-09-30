 Eccellenza, il Messina ospita lo Scordia al "Franco Scoglio"

Eccellenza, il Messina ospita lo Scordia al “Franco Scoglio”

Simone Milioti

Eccellenza, il Messina ospita lo Scordia al “Franco Scoglio”

Tag:

mercoledì 30 Settembre 2026 - 18:00

La partita valida come 4ª giornata di campionato tra Acr Mesisna 1900 e Gymnica Scordia resta programmata all'impianto di San Filippo

MESSINA – La società stavolta sembra davvero intenzionata a spostarsi allo stadio “Celeste”, gli uomini della società si sono mossi ad inizio settimana con tanto di sopralluogo, poi qualcosa si è inceppato e ancora per un’altra giornata almeno l’Acr Messina 1900 resta allo stadio “Franco Scoglio”. La prossima partita, domenica 4 ottobre, vedrà i biancoscudati che sono capolista in Eccellenza insieme a Nebros e Mazzarrone, ospitare la Gymnica Scordia formazione etnea.

Ha tenuto banco nei giorni scorsi la possibilità di spostarsi finalmente al “Celeste” che ha già ospitato nella stessa categoria due partite della Messana Riviera, inizialmente il Messina ha scelto, per volontà tecnica, di restare al Franco Scoglio, lo stesso allenatore poi aveva detto che era preferibile anche per motivi organizzativi. La società però sembra stia pensando anche ad altre possibilità e la volontà, a quanto trapela, era giocare contro lo Scordia in serale al “Celeste”. Non è stato possibile e quindi appuntamento, per la quarta di campionato e per quest’altra giornata, al “Franco Scoglio” con fischio d’inizio alle ore 15:30.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La morte della 17enne Rebecca Galli: Messina non può ignorare l’emergenza stradale
Giardini botanici e aree attrezzate: ecco la nuova Piazza Quasimodo VIDEO
Relazione di inizio mandato. Il futuro della città nella visione del sindaco Basile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED