Messina. Scuola Cannizzaro Galatti, un piano inagibile: si fa lezione all'aperto - Tempostretto

In attesa che si sblocchi la trattativa per le aule della vicina scuola paritaria Spirito Santo

“Abbiamo sempre incentivato le attività all’aperto per scelta pedagogica, mai avremmo pensato che saremmo stati costretti a far lezione senza un tetto per miopia altrui”. Così sulla pagina Facebook dell’Istituto Comprensivo Cannizzaro Galatti.

“Il tetto della nostra storica scuola ha qualche acciacco, va urgentemente sistemato. Peccato che in 7 anni le nostre richieste di intervento siano state ignorate. Il danno sarebbe stato notevolmente limitato se l’intervento fosse stato tempestivo in risposta alla prima segnalazione. Invece no, chi di dovere se n’è reso conto solo ora… chiudendo un piano intero e costringendo centinaia di famiglie e decine di docenti e collaboratori ad affrontare sacrifici immensi per garantire il diritto all’istruzione ai nostri amati alunni”.

Da qui le due domande principali: “Quando cominciano i lavori? Quando ci date altre aule?”.

La soluzione trovata dal Comune per le aule è quella delle aule della scuola paritaria Spirito Santo, che si trova a 300 metri ma la trattativa è ancora in corso. L’obiettivo è di chiuderla al più presto, al massimo entro settembre.

