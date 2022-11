Messina. Scuola Pirandello, via al progetto "Se lo ami leggigli una storia" - Tempostretto

Appuntamento oggi alle 17.15

MESSINA – Oggi alle 17.15, alla scuola media “Pirandello”, in via Catania 99, si terrà la cerimonia di inaugurazione del progetto “Punti lettura: Se lo ami, leggigli una storia” nell’ambito del progetto “leggere prima di leggere: storie di tutti i colori” ideato dall’associazione Intervolumina, vincitrice del bando “Leggimi 0-6” del Cepell, Centro per il libro e la lettura.

Alla cerimonia interverranno la dirigente scolastica Concetta Quattrocchi e le referenti Giovanna Quartarone, Mariangela Orlando e Carmen Puglisi.

L’iniziativa, rivolta a genitori e alunni, ha come obiettivo quello di promuovere la lettura già in età prescolare, mediante azioni volte a incrementare le raccolte librarie nelle scuole dell’infanzia e la realizzazione di punti lettura con arredi e libri, l’attività formativa per gli insegnanti e le letture nelle scuole e in città.