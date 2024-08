Messina. Scuole e asili, ecco tutti i progetti e i lavori in corso

Il vicesindaco Salvatore Mondello fa il punto

MESSINA – Per alcuni si è in attesa degli ultimi risultati ma la verifica di vulnerabilità sismica dei 104 plessi scolastici comunali è completata. Il vicesindaco Salvatore Mondello ha stimato un fabbisogno di circa 10 milioni di euro per mettere in sicurezza e ammodernare le scuole, ecco progetti e lavori in corso.

Le scuole

– Scuola Angelo Paino: lavori in corso per un importo di 800mila euro, ultimazione prevista a novembre 2024;

– Scuola Ettore Castronovo: completata la demolizione e ricostruzione dell’edificio con fondi extra bilancio, ora si sta procedendo alla sistemazione esterna per un importo di 70mila euro (fondi comunali. I lavori sono in conclusione;

– Scuola Cumia Superiore: lavori di stabilizzazione del versante e adeguamento sismico, costo totale primo stralcio 1 milione 220mila euro (fondi Cipe). A seguire dovranno essere reperiti 425mila euro per aggiudicare ed eseguire il secondo stralcio; Durata lavori: 360 giorni dalla data di inizio, completamento previsto a ottobre 2024;

– Nuova Scuola Elementare di Tremestieri, prevede la realizzazione di quindici aule, palestra e auditorium, opera inserita nel Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina per un importo di 6 milioni 100mila euro. Completato progetto definitivo è in corso di approvazione all’Assessorato regionale territorio e ambiente;

– Scuola La Pira 2 – lavori di esecuzione di una scala antincendio, importo 76mila euro (fondi comunali), lavori in corso;

– Camaro Superiore San Giacomo Apostolo, lavori di riqualificazione e messa in sicurezza consegnati il 1. luglio 2024, con reale previsione di inizio a settembre 2024, per un importo di 840mila euro;

• San Filippo Superiore, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza scuola “San Nicola”, importo di 191mila euro. I lavori sono stati consegnati l’8 febbraio 2024;

• Beata Eustochia – lavori di adeguamento sismico, inizio lavori settembre 2024, importo di 5 milioni 300mila euro;

– Altri progetti sono stati inseriti nell’aggiornamento dei programmi triennali regionali in corso di scorrimento. Con decreto regionale numero 1397 del 14 dicembre 2020, nell’ambito del programma Po Fesr 2014/2020, sono stati approvati 48 finanziamenti su 49 istanze presentate dal Comune di Messina, per un importo di 54 milioni 312mila euro. Con lo stesso Decreto, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, sono stati ammessi a finanziamento 23 accrediti (35 milioni 868mila euro) su 32 progetti per la Città Metropolitana, di cui 23 nel Comune di Messina. Infine, nella programmazione Pon Metro 2021-2027, con Determina 5755 del 2 luglio 2024, sono stati inseriti ed ammessi a finanziamento i progetti per la messa in sicurezza statica/sismica e manutenzione straordinaria della scuola Cannizzaro-Galatti per un importo di 10 milioni e la messa in sicurezza della scuola di Mili San Pietro per un importo di 630mila euro.

Le mense scolastiche

• “Realizzazione della nuova mensa scolastica all’istituto Evemero da Messina”, importo contrattuale 101mila euro. Progetto esecutivo consegnato il 7 dicembre 2023, attualmente in corso acquisizione pareri.

– “Realizzazione della nuova mensa alla scuola Sant’Annibale dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Catalfamo”, importo contrattuale di 280mila euro. Appalto aggiudicato il 30 agosto 2023 alla Ediltor srl di Pedara (Ct) ma il contratto non è ancora stato stipulato. Il 30 ottobre 2023 sono stati affidati i servizi per i rilievi fisici, sondaggi geognostici e prove di laboratorio su aree comunali propedeutici ai lavori.

Le palestre

• Scuola Albino Luciani palestra – lavori di adeguamento sismico, inizio lavori settembre 2024, importo di 6 milioni e mezzo;

– Riqualificazione Palestra Ponteschiavo. Sono stati realizzati lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell’impiantistica della palestra del plesso scolastico Leonardo Da Vinci, a fronte di un finanziamento del ministero dell’Istruzione di 350mila euro. Si è dunque potuto procedere alla sistemazione dei prospetti, alla sostituzione degli infissi interni ed esterni, delle uscite di sicurezza; è stata allocata una nuova pavimentazione sportiva e la relativa segnaletica di gioco, oltre al rifacimento dell’impianto elettrico e alla impermeabilizzazione della terrazza di copertura con una variante del progetto. Si è provveduto inoltre allo sgombero delle aree esterne suppellettili in disuso nei locali annessi alla palestra, alla riparazione dei guasti nei bagni e alla collocazione di impianto per acqua calda.

– Polo sportivo scuola Elio Vittorini, Lavori di pavimentazione della tensostruttura della palestra e il campo sportivo esterno. I locali sono stati ristrutturati e riqualificati con i finanziamenti nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali Europei Sicilia 2014/2020 Azione 10.07.1, per la creazione di un sito polivalente da utilizzare in modalità “doppio uso”, ovvero sia per le attività didattiche che per quelle delle associazioni sportive.

– Palestra Scuola La Pira 1, Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica. Finanziamento del Ministero dell’Istruzione di 350mila euro. Sintesi dei lavori eseguiti: – sistemazione area esterna dell’edificio scolastico con realizzazione sportivo polifunzionale, campo realizzazione uno spazio aggregativo-ludico panchine, aiuole, palme, percorsi, di con prato sintetico, porzione pavimentazione carrabile in autobloccante; – impianto illuminazione esterno campo sportivo ed area ludica; – impermeabilizzazione copertura palestra, sostituzione vetri, pluviali; – installazione impianto di climatizzazione estate/inverno con 4 aerotermi e relativo generatore; – completamento adeguamento impianto elettrico interno; – tracciamento segnaletica campo e fornitura di pali e rete per Volley; – si è provveduto inoltre, in variante, alla messa in sicurezza e risanamento dei muri di recinzione, marciapiedi, zoccolatura prospetto. In gran parte degli edifici scolastici si sta provvedendo anche a effettuare l’efficientamento energetico.

Gli asili

– Asilo nido capitan Traina – Bordonaro, importo 1 milione e 200mila euro. Lavori consegnati il 28 aprile 2023 con ultimazione prevista il 9 agosto 2024 ma “le attività proseguono a rilento e tra una fase e l’altra si sono rilevati periodi di cantiere chiuso senza motivazioni né autorizzazioni da parte della Stazione appaltante, che farà slittare in avanti i tempi di realizzazione dell’opera”.

– Asilo nido via Brasile. Lavori consegnati il 30 maggio 2023 ma contratto stipulato solo il 16 luglio 2024 per un importo di 540mila euro, al netto del ribasso del 30 %.

– Asilo nido Granatari, “Ristrutturazione dell’immobile Scuola di Granatari da adibire a Micro Nido Comunale”, importo quasi 400mila euro. Asilo consegnato per la totale fruizione il 29 maggio 2024;

– Ristrutturazione micro Asilo nido Palazzo Saya Cep, importo finanziato 607mila euro, oltre co-finanziamento comunale di 160mila euro. Lavori completati il 17 febbraio 2024 ma, “considerate la necessità di intervenire con demolizione e ricostruzione del fabbricato, a seguito degli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica, sono attualmente in corso i lavori di completamento delle aule di pertinenza della scuola dell’infanzia dell’I.C. Catalfamo a valere su fondi comunali”.

– Recupero di un asilo a Sperone – Serri. Conclusione lavori inizialmente prevista ad agosto 2024 ma slitterà causa “piccola perizia di variante strutturale dovuta a problemi derivanti da distanza dai confini. Con adeguata sicurezza si può affermare che i lavori saranno conclusi abbondantemente entro la fine dell’anno”.

– “Realizzazione di un asilo nido in rione Taormina – ambito di risanamento E”, importo finanziato 856mila euro. Lavori consegnati il 28 dicembre 2023, concreto inizio il 1. febbraio 2024.

Il completamento dell’intero piano straordinario è previsto nel 2027. Nella foto di copertina: a sinistra i lavori in corso per l’asilo al rione Taormina, a destra le aree esterne della scuola La Pira 1.