Messina. Secondo Palagiustizia, Basile: "Lavori al via da gennaio" - Tempostretto

Serviranno 14 mesi per adeguare le due sedi adiacenti di ex Banco di Roma e Cassa di Risparmio

MESSINA – Primo acconto da 9 milioni e 400mila euro versato. Le due nuove sedi del secondo palagiustizia costeranno in tutto 16 milioni e 200mila ma già “da gennaio si parte con i lavori” – annuncia il sindaco Federico Basile.

La durata prevista è di 14 mesi, per cui dovrebbero essere disponibili a marzo 2025.

“Stiamo continuando secondo il calendario serrato che c’eravamo dati – prosegue Basile -. Stiamo rispettando i tempi, che non è cosa da poco. Abbiamo avuto il trasferimento della prima tranche della Cassa depositi e prestiti di nove milioni e quattro. Oggi il dirigente ha completato con il notaio la parte legata all’atto da concludere con il trasferimento delle somme. La ditta sarà in condizione economica, in pochi giorni, di avviare le opere di ristrutturazione interna rispetto al progetto complessivo. Da gennaio partiranno e nel 2025 potremo inaugurare il famoso secondo Palazzo di Giustizia. Un traguardo storico”.

