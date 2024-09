Messina senz’acqua, l’erogazione riprenderà nelle 48 ore successive alla fine dei lavori

Domani il distacco programmato dall'Amam. Durata dei lavori e punti di distribuzione: tutto quello che c'è da sapere

MESSINA – Saranno 4 gli interventi effettuati da Amam nella giornata di domani, martedì 3 settembre, sulla condotta dell’acquedotto Fiumefreddo. L’obiettivo, prioritariamente, è quello di riparare la perdita individuata nell’area di Santa Margherita, nella zona sud di Messina.

Per consentire i lavori sulla principale tubazione adduttrice, che inizieranno alle ore 7:00, sarà necessario sospendere il flusso idrico a partire dalle ore 09:00 di domattina, e dunque, venendo meno l’apporto verso i serbatoi comunali, anche la distribuzione verrà sospesa e sarà ripristinata a partire dalle 48 ore successive alla conclusione degli interventi.

Lo stop all’erogazione

Le aree che saranno interessate dallo stop di erogazione vanno da Tremestieri a Mortelle, compresi i villaggi rivieraschi e collinari della zona centro – nord della città e i villaggi di Giampilieri e Zafferia.

Intanto, per mitigare i disagi dei cittadini che abitano nelle zone A e B, già soggette al piano di distribuzione alternata, si sta procedendo all’erogazione idrica in entrambe le aree e la stessa cosa avverrà al completamento dei lavori.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) rimane attivo per garantire costantemente un’assistenza rapida e coordinata ai cittadini, al numero unico 090-22866 e restano accessibili anche le n°4 postazioni fisse di approvvigionamento idrico che AMAM e Comune di Messina hanno predisposto a supporto dei cittadini.

PUNTO 1: Via G. Savonarola incrocio Via Onofrio Gabriele, Piazza Castronovo

PUNTO 2: Sede AMAM spa, Viale Giostra-Ritiro

PUNTO 3: Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte

PUNTO 4: Via Principe Umberto, pressi Serbatoio – Torre Vittoria