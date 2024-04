Messina senz’acqua, lo stop idrico posticipato al 3 maggio

Lo comunica l'Amam: niente lavori per l'acquedotto Fiumefreddo il 19 aprile

MESSINA – Non più il 19 aprile. Amam comunica che il quinto stop programmato per i lavori all’acquedotto Fiumfreddo avverrà il prossimo 3 maggio. Scrive la società: “Per esigenze tecniche sopravvenute, legate all’impossibilità di poter disporre entro il 19 aprile dei materiali necessari per eseguire i lavori secondo programma, il quinto step progettuale è stato posticipato al 3 maggio prossimo. Il tutto salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche”.

Si tratta degli interventi per mitigare la “vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo”. Lo ha deciso la direzione lavori del progetto, in raccordo con la ditta “Cospin”, e lo ha comunicato ad Amam in una nota.

I lavori alla condotta principale della città hanno come obiettivo quello di ridurre le perdite e avvicinarsi alla possibilità di passare dalla quasi normalità di oggi, con zone che soffrono gravi carenze, alla normalità dell’acqua 24 ore su 24. ì “Grazie alla sostituzione di valvole, sfiati, giunti dielettrici e saracinesche, avremo sicuramente più pressione e quindi più acqua in città”, ha dichiarato il sindaco Basile.

Articoli correlati