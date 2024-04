Messina senz’acqua, rinvio dello stop programmato

Non sarà il prossimo 5 aprile

MESSINA – Slitta lo stop idrico programmato. Previsto inizialmente il 5 aprile, lo stop di 24 ore avverrà la settimana successiva e si attendono aggiornamenti da Amam e Comune. Ci sono stati quattro interventi e si attende il quinto.

Alla conclusione del progetto, che mira a mitigare le vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo, Messina avrà più acqua. “Grazie alla sostituzione di valvole, sfiati, giunti dielettrici e saracinesche avremo sicuramente più pressione e quindi più acqua in città”, ha dichiarato il sindaco Basile.

È bene ricordare che non si arriverà ancora all’obiettivo fissato per il 2026 dell’acqua h24. Ma ci si arriverà a piccoli passi perché sarà la somma di tutti i progetti messi in campo da Amam, fa sapere l’amministrazione comunale.

