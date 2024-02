Messina Servizi ai cittadini: “Fate bene la differenziata, è un vantaggio per tutti”

L'azienda chiede collaborazione per raggiungere l'obiettivo del 65 %, distante dieci punti

“A Messina nel periodo 2020 – 2022 abbiamo risparmiato 43 milioni di euro. Nonostante l’aumento generale dei prezzi e dei costi di smaltimento che ammontano a circa 400 euro a tonnellata per i rifiuti indifferenziati trasportati in Danimarca, siamo riusciti a risparmiare. Come? Grazie alla raccolta differenziata, grazie alla vostra collaborazione”.

Così Messina Servizi si rivolge ai cittadini. “Siamo riusciti ad alleggerire il fardello economico dello smaltimento dell’indifferenziato grazie all’incremento della raccolta differenziata al 53,5% nel 2022 e al 55,4 % nel 2023, un esempio virtuoso al Sud Italia. Ancora non siamo riusciti a ridurre la pressione sulla Tari, ma specifichiamo che sarebbe stata molto più onerosa senza questi sforzi. Grazie all’incremento della raccolta differenziata siamo riusciti a contenere i costi e vogliamo ridurli ancora”.

Da qui la richiesta di collaborazione: “Differenziare correttamente, sensibilizzare e segnalare per raggiungere e superare il 65% di raccolta differenziata. Ogni passo avanti in questa direzione significa meno rifiuti indifferenziati da smaltire all’estero, minori costi per la nostra comunità con una riduzione della Tari, un impatto ambientale notevolmente ridotto”.

Rifiuti differenziati male

In una foto postata dall’azienda sui social, alcuni rifiuti non raccolti perché differenziati male: “nell’indifferenziato è possibile gettare al massimo un paio di capi di abbigliamento, in queste quantità avrebbero dovuto conferire tutto all’Isola Ecologica. Per il resto ci sono tantissimi rifiuti che andrebbero differenziati correttamente, oltre la carta, vediamo anche tanta plastica”, così come un secchio di vernice.

“Perché – chiede un cittadino – non pensare di implementare il vostro importantissimo servizio offrendo la possibilità (almeno una volta al mese) di smaltire oli, raee e indumenti a chi non può recarsi in un’isola ecologica? In tal modo si eviterebbero tante situazioni sgradevoli”. “Al momento non è previsto – risponde Messina Servizi – ma ci stiamo lavorando”.

Le multe

Altri lamentano che chi differenzia male non viene multato. “In situazioni come queste – risponde l’azienda – dopo l’applicazione del bollino da parte dei nostri operatori, inviamo la segnalazione alla Polizia Municipale. Il cittadino ha 24 ore per sistemare secondo le regole, altrimenti la Polizia Municipale procede con la sanzione. Dal 10 ottobre 2023 l’abbandono di rifiuti costituisce un reato per tutti. Da illecito amministrativo, è stato trasformato in illecito penale. La legge non ammette ignoranza, ognuno avrà ciò che merita”.

Infine si ricorda che è possibile smaltire gratuitamente fino a tre rifiuti ingombranti al proprio domicilio, prenotando al numero verde 800 042222.