Messina Servizi: "Gli abitanti di Salice non sono stati abbandonati" - Tempostretto

Dopo le dichiarazioni di alcuni cittadini di Salice, interviene Mariagrazia Interdonato, presidente della società

MESSINA – “Gli abitanti di Salice non sono stati abbandonati. Messina Servizi svolge un regolare servizio, con tre operatori, nel villaggio”. In merito alle dichiarazioni di alcuni cittadini, volontari impegnati nella pulizia e raccontati nel nostro servizio, la presidente della società, Mariagrazia Interdonato, precisa che “l’attenzione non è mai venuta meno. La scerbatura è stata fatta 8 e 9 giugno. Gli interventi sono costanti, come nel cimitero, e con un intervento straordinario all’istituto scolastico. E gli operatori puliscono regolarmente”.

Nelle foto momenti della pulizia da parte di Messina Servizi. Per la presidente “noi garantiamo il servizio in tutta la città, senza discriminare alcuna zona”.