Salice ripulita dai volontari: "Dove non arrivano le istituzioni ci pensiamo noi" VIDEO - Tempostretto

"Curiamo Salice", una ventina di volontari si occupano di pulire e abbellire le strade: "Il nostro villaggio è spesso abbandonato"

MESSINA. Vasi colorati, panchine dipinte, arredi urbani artistici, girando per le strade del villaggio di Salice sono numerosi gli angoli caratteristici impreziositi da queste installazioni. Tutto è opera di un gruppo di residenti, i quali spinti dalla volontà di rendere sempre più bello il loro centro abitato, si sono rimboccati le maniche e da alcuni anni curano strade e piazze. “Curiamo Salice” è appunto il nome che si sono dati: “Dove non arrivano le istituzioni arriviamo noi” ci raccontano i volontari “il nostro villaggio è spesso lasciato in uno stato di abbandono da parte del Comune, la scerbatura viene fatta di rado, lo spazzamento a volte non è sufficiente, la nostra azione non vuole essere una protesta, ma solo un buon esempio per tutti gli abitanti”. I costi dei lavori vengono autofinanziati, o coperte con le offerte raccolte con delle cassettine nelle attività commerciali.

Spopolamento ed abbandono

Come tanti piccoli villaggi messinesi, anche Salice sta subendo il fenomeno dello spopolamento, ma negli anni qualcuno è anche tornato. Salvatore ha lavorato tanti anni al nord, oggi ha fatto rientro nella sua casa natale, e s’impegna anche lui per rendere il villaggio più bello: “Ho trovato il paese peggiorato, in uno stato di abbandono, per questo metto a disposizione le mie capacità a servizio di tutti. A Milano facevo l’imbianchino, qui coloro panchine e muri”

Il buon esempio

L’operato dei volontari, soprattutto all’inizio, veniva visto come una perdita di tempo, non sono mancati i commenti sarcastici da chi li invitava a lasciar perdere. Oggi il gruppo però si è allargato ed è pronto ad accogliere chiunque voglia unirsi per “curare” il proprio villaggio.

I volontari sono: Francesca Bensaia, Francesca Berenato, Stefano Berenato , Giovanna Cardullo , Salvatore Cardullo, Chiara Celona , Stefania Celona , Stefano Celona, Nunziatina Celona , Antonella Feminò, Mariella Feminò, Salvatrice Feminò , Andrea Gullì, Antonio Lotta, Arianna Lotta, Federico Lotta, Francesca Malfa , Maria Pino, Rosa Pino, Tindaro Previti, Maria Salvo, Marcello Salvo, Santino Salvo, Nunzio Alberto Sillari, Santino Tomaso.