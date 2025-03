Messina Servizi: “Gli alberi abbattuti? Preveniamo i pericoli” I DATI

La partecipata e l'amministrazione rivendicano "la programmazione con il supporto di esperti". Contestazioni del Comune alla ditta per Foresta Me

MESSINA – Sugli alberi abbattuti in città negli ultimi giorni nota stampa congiunta del Comune di Messina e della Messina Servizi bene comune. Quest’ultima “precisa che la gestione del patrimonio arboreo della città di Messina è oggi basata su un approccio scientifico e sistematico. Grazie a un attento censimento del verde urbano e a indagini dettagliate, condotte in collaborazione con esperti agronomi, Ett (European Tree Technician, professionisti del settore, n.d.r.) e arboricoltori specializzati, Messinaservizi ha implementato una gestione preventiva che consente di intervenire in modo programmato ed efficace, riducendo al minimo i rischi per la sicurezza pubblica. Nel momento in cui dunque si ravvede da sopralluoghi ed esami un pericolo si procede. Oggi, grazie all’impegno di Messina Servizi, la gestione del verde si fonda su metodologie innovative e pianificazione strategica, che hanno già portato a risultati concreti”.

Il report di Messina Servizi

Ecco i dati:

5.060 valutazioni di stabilità visive, con attribuzione di una classe di propensione al cedimento

1.071 prove di stabilità strumentali, con l’impiego di dendrodensimetro, tomografo sonico e prove di trazione

344 abbattimenti mirati, eseguiti laddove le condizioni degli alberi lo rendevano necessario per la sicurezza pubblica

873 fresature di ceppaie, per garantire il decoro urbano

1.127 nuovi alberi messi a dimora, per incrementare e migliorare il patrimonio verde cittadino

1.709 sostituzioni di paletti tutori, danneggiati da eventi atmosferici o atti vandalici.

Contestazioni del Comune alla ditta per Foresta Me

Continua la nota: “Questi dati dimostrano il cambiamento radicale nella gestione del verde urbano, con interventi mirati e basati su valutazioni oggettive e periodiche, che permettono di individuare per tempo le criticità e prevenire eventuali rischi. Rispetto invece le criticità riscontrate nella piantumazione degli alberi, previsti dal progetto Foresta Me, il Comune ha avviato le contestazioni del caso alla ditta esecutrice e ha affidato a Msbc di procedere alla sostituzione e le somme spese saranno addebitate alla ditta.

Nei prossimi giorni prenderà il via la sostituzione degli alberi “rinsecchiti”o irrimediabilmente danneggiati, così come già programmato da oltre 20 giorni, a seguito della conclusione del cantiere. Ora che la gestione del verde è completamente in capo a Messina Servizi, si procederà con le azioni necessarie per garantire il rispetto del progetto e il ripristino del decoro urbano”.

