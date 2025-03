Messina. Tagliati altri due alberi pericolanti in centro

Non sono risultati stabili dopo le prove di trazione. Da qui la decisione di rimuoverli. Ieri sul viale Italia

MESSINA – Ieri sul viale Italia. Oggi in via don Giovanni Bosco e in via San Camillo. Per gli alberi pericolanti a Messina si corre ai ripari con la rimozione quando non risultano stabili dopo le prove di trazione. In corso l’operazione nella zona alle spalle del Domenico Savio e strada momentaneamente chiusa. Stamattina, invece, in via San Camillo e ieri sul viale Italia.

Nel mese di febbraio è crollato un albero in via XX Settembre. In questo periodo, inoltre, è in corso la potatura. Nel 2023 a fare discutere fu il crollo di un pino sul viale Regina Elena. Da segnalare, in quell’occasione, l’impegno del Comune a sostituire 500 alberi in 5 anni.

