Messina. Servizio nuove imprese, così è più facile aprire un’azienda

In molti rinunciano a causa di dubbi su normative, strumenti, soluzioni e metodi. L'aiuto dello Sni

Aprire un’azienda oggi è più semplice. Per aiutare aspiranti imprenditori e imprenditrici in questo percorso, c’è la piattaforma nazionale “Sni, Servizio nuove imprese”, creata da Unioncamere insieme alle Camere di commercio e mirata all’orientamento e al supporto per l’avvio di nuovi business. A Messina, è attiva da poco più di un anno e i risultati sono stati presentati questa mattina al Palazzo camerale, nell’ambito dell’incontro “Giovani e lavoro: imprenditoria e innovazione”.

In circa 70 si sono rivolti allo Sportello Sni dell’Ente camerale per richiedere informazioni e assistenza sulle proprie idee imprenditoriali, tra le quali, principalmente, l’apertura di camping e di bed & breakfast, di servizi di ristorazione e di attività nell’ambito del commercio elettronico.

«Lo Sportello offre un supporto concreto a chiunque abbia intenzione di aprire un’azienda – afferma la segretaria generale della Camera di commercio, Paola Sabella – fornendo informazioni per un’analisi di prefattibilità dell’idea imprenditoriale che si desidera sviluppare. Annualmente, circa 300mila persone in Italia decidono di avviare un’attività imprenditoriale e accogliere, così, le sfide del futuro. Giovani e non, accomunati dalla volontà di raggiungere i propri obiettivi di business. Ma, in molti rinunciano ancora oggi, a causa di dubbi su normative, strumenti, soluzioni e metodi. Per questo è importante poter contare su un servizio specializzato, che l’Ente camerale mette a disposizione di aspiranti e neo-imprenditori». Lo Sportello offre, inoltre, consulenza personalizzata di orientamento e informazioni per svolgere attività autonoma, sia d’impresa che professionale; indicazioni e accompagnamento alla costituzione di start up innovative o allo sviluppo di un nuovo progetto innovativo.

A presentare la piattaforma Sni, sono stati Cinzia Tonin della Camera di commercio di Milano, coordinatrice del gruppo di lavoro di formazione-animazione del portale Sni, ed Erasmo Di Giorgio della Camera di commercio di Foggia, componente del gruppo di lavoro di formazione-animazione del portale Sni, entrambi intervenuti da remoto. Subito dopo, Marialaura Vadalà, promoter digitale e referente Sportello Sni dell’Ente camerale, ha illustrato il Punto impresa digitale della Camera di commercio e il suo ruolo di supporto alle medie e piccole imprese, per poi soffermarsi sul Piano transizione 5.0, comprendente la doppia transizione, digitale ed ecologica.

Infine, le consulenti Maria Pia La Rocca ed Elena Saitta hanno posto l’accento sui servizi offerti dalla Sportello, mentre l’imprenditore Antonino Modica ha raccontato la sua esperienza personale e la nascita della sua azienda di canditi.

In apertura dei lavori, i saluti del direttore del Centro per l’impiego, Giacomo De Francesco. A partecipare all’evento, gli studenti della V A del Liceo classico “Maurolico”; della V I, della V L e della III I dell’Istituto Nautico “Caio Duilio”; della V A e delle V B/C dell’Istituto agrario agroalimentare “Cuppari”; e dell’Istituto d’istruzione superiore “Verona Trento”.