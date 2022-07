Messina si colora per i diritti, ecco il Pride dello Stretto FOTO - Tempostretto

Persone di tutte le età al corteo per dire no alle discriminazioni di ogni genere

(foto di Silvia De Domenico e Giuseppe Fontana)

MESSINA – Messina è colorata per i diritti. Un clima festoso e partecipato. Primi passi da Piazza Antonello a piazza Duomo intorno alle 17.30. Un corteo con tante persone in movimento: famiglie, bambini, l’assessora Cannata per il Comune. StrettoPride è di tutti, nel segno dei diritti.

Questo il messaggio che il coordinamento dell’adunata intende trasmettere. Striscioni, bandiere, ragazze e ragazzi, adulti e gruppi associativi insieme per dire no alle discriminazioni, con madrina Doretta. Una drag queen che già si è esibita al World Pride di New York.

Oggi Messina rinnova la festa del Pride dopo il successo del 2019.

Articoli correlati