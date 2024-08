Messina si mobilita per la Palestina e i bambini di Gaza

L'iniziativa di ieri per gli aiuti umanitari con la nave "Freedom Flottilla"

MESSINA – “La coalizione internazionale Freedom Flotilla è impegnata nell’organizzare una missione via mare per portare a Gaza 5.500 tonnellate di aiuti umanitari. Ad accompagnarci nell’impresa, centinaia di medici, avvocati, giornalisti e osservatori per i diritti umani, provenienti da tutto il mondo”. Così si presenta la missione internazionale. Ieri la tappa a Messina per la nave solidale con un incontro pubblico al “Ricrio Ammare”, in via Raneri. In primo piano la raccolta di medicine per i bambini di Gaza. Per informazioni e per aderire la mail è messinapalestina@gmail.com.

Sempre in città è attivo un coordinamento Messina-Palestina e a giugno c’è stato un corteo per invocare il cessate il fuoco e gli aiuti al popolo palestinese.

