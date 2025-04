Messina. Sindrome del bambino scosso e prevenzione degli incidenti in età pediatrica

A bordo di una nave Caronte, informazione e sensibilizzazione sociale per migliorare la salute dei più piccoli a partire dai primi 1000 giorni di vita

Informazione e sensibilizzazione sociale per prevenire la “sindrome del bambino scosso”, nell’ottica di migliorare la salute dei più piccoli a partire dai primi 1000 giorni di vita. Per celebrare la giornata nazionale dedicata alla Sindrome del bambino scosso che ricorre il 6 aprile, il personale della neonatologia e cardiologia pediatrica del Policlinico di Messina l’11 aprile – dalle 15 alle 19 – sarà a bordo di una delle navi della flotta Caronte & Tourist.

L’evento è promosso dalla Società Italiana di Medicina d’Emergenza Urgenza Pediatrica (Simeup Sicilia), curato dal dottor Alessandro Arco, presidente della Simeup Sicilia, e dal dottor Francesco De Luca, cardiologo pediatra e membro del Consiglio Direttivo Simeup Nazionale, accompagnati da una équipe di medici ed infermieri specializzati nell’emergenza urgenza pediatrica. La professoressa Eloisa Gitto, direttrice della Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica, porterà il suo saluto anche nella qualità di direttrice del Dipartimento delle Emergenze Tempo Dipendenti del Policlinico.

I passeggeri avranno l’opportunità di partecipare all’attività formativa a cura della Simeup, potranno apprendere come accudire un bambino che presenta pianto inconsolabile ed intervenire in modo sicuro grazie all’uso di filmati, materiale divulgativo e gadget. La campagna informativa nazionale “Non scuoterlo” è volta a sensibilizzare la popolazione riguardo le gravi conseguenze legate allo scuotimento incontrollato dei neonati; movimenti irruenti, infatti, possono comportare gravi conseguenze per la loro salute e anche per la loro vita.

Piano Sanitario Nazionale “Prevenzione degli incidenti in età pediatrica”

Nel corso dello stesso evento, i medici Alessandro Arco e Francesco De Luca presenteranno alla popolazione il Progetto del Piano Sanitario Nazionale “Prevenzione degli incidenti in età pediatrica (0-18 anni)”, approvato dall’Assessorato Regionale alla Salute, e che sarà condotto all’interno del Policlinico. Sono previste campagne di divulgazione per adottare stili di vita migliori attraverso un sistema di azioni integrate e trasversali rivolte a tutta la popolazione, che coinvolgeranno comunità scolastiche, associazioni ed istituzioni attive sul territorio. L’obiettivo è quello di fornire una informazione e una formazione complete nel campo della prevenzione di morbilità e mortalità da incidenti in età pediatrica, favorendo la diffusione di una maggiore cultura alla sicurezza sotto tutti suoi aspetti, partendo dai primi 1000 giorni di vita del bambino.