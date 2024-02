Messina, s’insedia il questore Gargano: “Priorità alla prevenzione”

Il nuovo dirigente si presenta

MESSINA – Il controllo del territorio e la prevenzione sono le priorità del nuovo questore di Messina, Annino Gargano.

“Non si tratta di termini retorici: controllo del territorio e prevenzione vuol dire prestare la massima attenzione al disagio giovanile, alla movida violenta, al crescere degli episodi di furti e rapine, insomma alle principali emergenze della città di Messina e della sua provincia”.

Nel settore della prevenzione, il questore Gargano, insediandosi negli uffici di via Placida, dichiara espressamente di raccogliere il testimone dell’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore: “… Usando tutti gli strumenti che ha il questore in questo settore, a cominciare dai Daspo Willy che sono secondo me uno strumento formidabile”.