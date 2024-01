Messina Social City acquista 3 nuovi scuolabus e proroga 184 contratti per garantire i servizi

La ripresa delle attività scolastiche. L'azienda speciale assicura supporto e assistenza per 776 studenti con disabilità

MESSINA – Con la ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia, riparte anche l’attività di supporto dell’azienda speciale Messina Social City. Grazie ai 356 contratti stipulati in questi giorni, l’azienda potrà garantire e incrementare i servizi di supporto e assistenza a 776 studenti con disabilità che frequentano gli Istituti Comprensivi cittadini.

Il servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità, erogato dall’Azienda, si rivolge ai minori inseriti nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria di primo e secondo grado di tutto il territorio cittadino, offrendo assistenza sia in ambito scolastico che extrascolastico ai minori e alle loro famiglie.

Inoltre ripartirà anche il servizio di trasporto scolastico che vanta un parco mezzi di oltre 39 tra auto e bus, che permettono a 1.286 studenti di raggiungere i plessi scolastici.

Al fine di rispondere in maniera tempestiva ed efficace alle richieste degli istituti, ampliando quindi il numero di beneficiari del servizio, l’Azienda ha acquistato ulteriori 3 scuolabus che saranno immatricolati nei prossimi giorni.

“Supportate centinaia di famiglie”

“Il servizio di assistenza agli alunni con disabilità è un servizio al quale l’Amministrazione comunale ha sempre dato massima cura e attenzione, promuovendo azioni che garantissero risposte concrete alle famiglie“, ha dichiarato il sindaco Federico Basile, aggiungendo che “l’assistenza agli alunni con disabilità è priorità della nostra azienda speciale. “Grazie all’impegno costante dei nostri operatori – ha dichiarato la presidente Valeria Asquini – sono centinaia le famiglie che beneficiano di figure professionali che si occupano di facilitare l’apprendimento e l’autonomia nella vita quotidiana e nella comunicazione, garantendo così il diritto allo studio e all’inclusione sociale. Insieme, possiamo garantire un ambiente che favorisca la crescita, il benessere e lo sviluppo dei nostri ragazzi. Con 184 proroghe e 356 contratti – ha concluso Asquini – Messina Social City assicura piena collaborazione e augura a tutti una buona ripresa delle attività scolastiche”.