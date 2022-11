Messina Social City, 31mila candidature. Le graduatorie definitive il 18 novembre - Tempostretto

Pronte le graduatorie provvisorie ma saranno definitive solo tra una settimana

Sono stati 31.308 le candidature verificate ai fini della validazione delle 24 graduatorie per il bando pubblicato da Messina Social City.

La Commissione ha completato l’iter di esame e validazione delle graduatorie per tutti i profili professionali e il procedimento relativo alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie è completato.

Considerati i termini previsti per la proposizione dei reclami e per la successiva, eventuale, modifica delle graduatorie provvisorie, la pubblicazione delle graduatorie definitive avverrà a decorrere dal 18 novembre 2022 in relazione ai singoli profili, dalla data di perfezionamento del procedimento di valutazione.

Se n’è parlato ieri nel corso di un incontro relativo alle procedure di “selezione per soli titoli per la formazione di graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di vari profili professionali e categorie per esigenze temporanee e nuove progettualità dell’Azienda Speciale”, al quale hanno partecipato il sindaco Federico Basile, l’assessora Alessandra Calafiore, i sindacati e i vertici dell’azienda, la presidente Valeria Asquini, i consiglieri Silvano Arbuse e Daniela Bruno e il direttore generale Carmelo Sferro.

Graduatorie provvisorie, assunzioni a termine e proroga contratti

Per garantire la continuità dei servizi, l’Azienda ha utilizzato le graduatorie provvisorie per le assunzioni a termine, secondo quanto espressamente previsto dall’Avviso pubblico, con clausole di cui i candidatati hanno dichiarato l’accettazione e che prevedono, qualora il lavoratore nella graduatoria definitiva non resti collocato in posizione utile per l’assunzione, la risoluzione del contratto e l’immissione in servizio, con contratto di pari data, per quanti ne hanno il diritto.

Per i contratti in essere, per i quali le attività si protrarranno nel successivo anno solare, è possibile la proroga secondo i termini del Ccnl. Dalla rilevazione dei fabbisogni riferita alla pianificazione corrente e al redigendo piano programma, l’Azienda si riserva di avviare procedure selettive per singolo profilo, qualora le graduatorie definitive dovessero non consentire l’esigibilità della prestazione.