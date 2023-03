Messina Social City, scontro sulle long list. Aquini: "Da noi chiarezza e trasparenza" - Tempostretto

In quarta commissione il caso delle graduatorie definitive. Ancora una volta l'opposizione e la maggioranza si scontrano. La presidente difende l'azienda

MESSINA – Dopo il botta e risposta di due settimane fa, è arrivato il giorno del faccia a faccia in aula tra consiglieri comunali e i vertici di Messina Social City. La presidente dell’azienda speciale, Valeria Asquini, ha interloquito con i consiglieri durante la quarta commissione consiliare presieduta da Rosaria Di Ciuccio. Al suo fianco anche l’assessora alle politiche sociali Alessandra Calafiore. E il tema, ancora caldo, è quello delle long list, con le graduatorie definitive rimodulate dopo il soccorso istruttorio di gennaio, a diversi mesi dalle provvisorie, pubblicate invece a fine agosto.

FdI e Pd in prima linea

Ancora una volta è andato in scena lo scontro tra opposizione e maggioranza, come già accaduto durante tutto l’arco della scorsa settimana, prima soprattutto su temi come viabilità e Tari. Fratelli d’Italia, con in testa Libero Gioveni, ma anche il Pd con il consueto apporto ai lavori del capogruppo Felice Calabrò, hanno provato a chiedere a più riprese risposte su come sia stato possibile tenere graduatorie provvisorie per 5 mesi, prima di passare alle definitive, rimodulate e con molta gente rimasta fuori. Gioveni, sostenuto anche da Dario Carbone, parla di procedure “raffazzonate e superficiali”, riferendosi a chi, assunto, ha firmato contratti in cui veniva inserita la possibilità di lasciare il posto in caso di graduatorie rimodulate.

Cantello con l’opposizione. Pergolizzi guida la maggioranza

Con loro, a chiedere spiegazioni alla presidente Asquini, è stato anche Mirko Cantello, capogruppo del “Misto”, tra i più attivi, soprattutto sul tema legato ai selezionatori e alla task force che starebbe scandagliando la long list stessa, in cerca dei profili per i vari ruoli aperti. Dall’altra parte, è stato Nello Pergolizzi a fare muro, con la maggioranza a difendere l’operato dell’azienda: “Noi dobbiamo occuparci del servizio fornito ai cittadini. Non possiamo pronunciarci su avvocati e cose simili. Approvare i bilanci serve a far andare avanti una società che ha 700 lavoratori. Ognuno di noi si assumerà la responsabilità”.

Asquini: “Tutto fatto in maniera chiara e trasparente”

E mentre al fianco di Pergolizzi si schierano anche Papa e Milazzo, a parlare è poi stata la stessa Asquini: “Tutto è stato fatto in maniera chiara e trasparente. La Long list nasce con l’avviso di agosto 2022 alla scadenza della precedente. Abbiamo sempre avuto uno spirito di collaborazione e trasparenza nei confronti e nel rispetto dell’utenza. Ci sono state varie riunioni sia qui in commissione sia con i sindacati, in cui più volte abbiamo dato spiegazioni. Con la procedura di validazione, si doveva solo riconoscere validi titoli ed esperienza, accedendo con spid sulla piattaforma digitale. Qualcuno, che non era validato, è rientrato nella graduatoria definitiva sfruttando il soccorso istruttorio: è legittimo e trasparente. Ci sono persone che non sono più presenti in graduatoria. I contrattualizzati dalla lista provvisoria? Era previsto, lo sapevano anche loro. L’avviso prevedeva questo: la validazione per un dato profilo”.

La presidente ha difeso l’operato dell’azienda: “Abbiamo assunto in maniera serrata, anche nei weekend, e credo sia una nota di merito. Al primo posto, per noi, ci sono le persone di cui ci prendiamo cura. Non sono numeri ma persone. Credo che con il nostro ventaglio di opportunità sia stato fatto tanto”.

