Messina, spiaggia sgomberata a Ganzirri: maxi sequestro di ombrelloni segnaposto VIDEO

Guardia Costiera e Polizia Municipale portano via 15 quintali di sdraio e ombrelloni semi abbandonati

MESSINA – Capitaneria di Porto e Polizia Municipale hanno sgomberato una spiaggia “occupata” a Ganzirri, dove un florilegio di ombrelloni segnaposto e sdraio sono stati sequestrati per occupazione abusiva di demanio pubblico.

Sequestrati 15 quintali di materiali

Gli agenti hanno ripulito il litorale da 150 ombrelloni e 500 tra sedie e sdraio. Rimosse anche 8 postazioni ben ancorate all’arenile, delle quali non è stato però possibile rintracciare l’utilizzatore o il realizzatore delle opere. In tutto sono stati riempiti cassoni con 15 quintali di materiale, che saranno smaltiti da Messina Servizi Bene Comune a meno che qualcuno non lo reclami per tempo.

Gli ombrelloni segna posto

Si tratta di ombrelloni e sdraio che i bagnanti, in particolare i residenti della zona, lasciano in spiaggia dalla sera prima per prenotare il posto al sole. Un malcostume che costituisce vero e proprio abbandono di materiali e occupazione abusiva, impedendo a tutti di usufruire liberamente della spiaggia.

“I Nuclei di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Messina continueranno ad effettuare una costante campagna di repressione degli illeciti di cui agli artt. 54 e 1161 del C.N. al fine di sensibilizzare l’utenza ed i fruitori delle spiagge ad una sempre maggiore attenzione verso la tutela del bene pubblico anche e per garantirne la pubblica fruizione”, spiega una nota ufficiale.