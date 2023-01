Messina. Sportelli Amam nelle sedi dei quartieri - Tempostretto

Programmata l'apertura nelle prime tre circoscrizioni. Ecco quando

Un nuovo presidio a beneficio del cittadino per favorire l’accesso degli utenti alla gestione dei propri contratti di servizio idrico integrato, potenziando le modalità di contatto con Amam anche nei territori di residenza o lavoro abituale.

Per questo, su impulso del sindaco Federico Basile, Amam SpA ha disposto il decentramento di sportelli sul territorio cittadino, situandoli presso le sedi delle Circoscrizioni municipali. Ciò soprattutto in questo particolare momento e per venire incontro alle esigenze di gestione delle utenze idriche dei cittadini che non abbiano facilità di utilizzo degli strumenti telematici e dunque del Portale Utenti, accessibile con Spid e Cns/Cie all’indirizzo http://portale.amam.it, attraverso il quale ciascun utente può già operare autonomamente, effettuando pagamenti, istanze di pianificazione del rientro dal proprio debito, ottenere duplicati delle bollette, effettuare pagamenti o verificarne lo stato, fotocomunicare le letture, etc.

Nelle prime tre municipalità

In questi giorni si stanno allestendo le postazioni presso le sedi circoscrizionali e, già dai prossimi mercoledì 25 gennaio, 1° febbraio e 8 febbraio, gli Sportelli Amam saranno attivi, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, rispettivamente presso le sedi della Prima, Seconda e Terza municipalità. Per la Quarta, Quinta e Sesta municipalità le date verranno comunicate in un secondo momento.

“E’ un passo importante – dichiarano il sindaco Federico Basile e la presidente di Amam, Loredana Bonasera – che abbiamo segnato, intanto, per venire incontro alle esigenze dei cittadini che stanno riscontrando i solleciti per la regolarizzazione delle posizioni debitorie o dei contratti intestati a utenti defunti, facendo registrare un afflusso massivo presso la sola sede di Amam, con disagi e tempi d’attesa notevoli che, con questa azione mirata, verranno certamente evitati, favorendo così gli utenti che vivono nelle zone più distanti dalla sede di Amam”.

Articoli correlati